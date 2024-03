Goleiro Rossi quebra recorde histórico do Flamengo

No último sábado, durante o clássico entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, o goleiro Rossi se destacou ao estabelecer um novo recorde para o clube rubro-negro.

Rossi permaneceu incríveis 960 minutos consecutivos sem sofrer gols em jogos oficiais, superando a marca anterior de Cantareli, que detinha o recorde com 959 minutos invicto entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979.O momento histórico ocorreu durante a semifinal do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, quando Rossi atingiu a marca aos 40 minutos do segundo tempo.

Vale ressaltar que o período registrado não inclui acréscimos nem partidas amistosas, sendo contabilizado exclusivamente em competições oficiais.

O último gol sofrido por Rossi foi na rodada final do Campeonato Brasileiro de 2023, quando foi vazado aos 25 minutos do primeiro tempo na partida contra o São Paulo, resultando em uma derrota de 1 a 0 para o tricolor paulista no Morumbi.

A conquista de Rossi não apenas evidencia seu talento individual como goleiro, mas também destaca o esforço coletivo da equipe do Flamengo na defesa. Sua invencibilidade ao longo de 960 minutos é um feito notável que certamente será lembrado na história do clube carioca.

Com informações do jornal O Globo.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Gilvan de Souza/Flamengo