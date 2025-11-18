Governador Helder Barbalho participa da entrega da ponte que liga o Pará ao Tocantins sobre o Rio Araguaia

A expectativa é de que, com a nova estrutura, o fluxo de mercadorias ganhe maior agilidade, ampliando o escoamento da produção agropecuária, industrial e mineral

Por Paulo Garcia (SEINFRA)

O governador Helder Barbalho participou, na manhã desta terça-feira (18), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da entrega da nova ponte sobre o Rio Araguaia, que conecta as cidades de São Geraldo do Araguaia, no Pará, e Xambioá, no Tocantins, pela BR-153. A obra, executada pelo Governo Federal, possui 2.010 metros de extensão, sendo 310 metros no território paraense e 1.700 metros no tocantinense.

A estrutura representa um avanço histórico para a mobilidade da região ao garantir mais segurança para a população e ao fortalecer o corredor de transporte da BR-153. A expectativa é de que o fluxo de mercadorias ganhe maior agilidade, ampliando o escoamento da produção agropecuária, industrial e mineral, consolidando a competitividade do Pará, do Tocantins e de toda a Região Norte no cenário nacional e internacional.

Durante o evento, o governador destacou o simbolismo da obra para o desenvolvimento regional. Ele lembrou das dificuldades vivenciadas pela população ao longo de décadas e da importância de superar obstáculos históricos de infraestrutura.

“Que felicidade vivenciar este capítulo da história do Norte do Brasil, com a integração do Pará ao Tocantins e de toda a região ao restante do país. Hoje passa um filme na minha cabeça. Em 2012, atravessei esse trecho do Araguaia de barquinho com a Daniela porque era a única alternativa, e isso simbolizava o atraso e as dificuldades enfrentadas pela população”, afirmou o governador.

Helder Barbalho também fez questão de recordar o caminho percorrido até a conclusão da ponte, reforçando o compromisso do Estado e da União com o progresso regional.

“Em 2017 estive aqui para assinar a ordem de serviço que deu início às obras. Houve atrasos ao longo do processo nas gestões passadas, mas é no governo do presidente Lula que esta ponte se torna realidade. São obras como essa que transformam vidas, geram milhares de empregos e impulsionam o desenvolvimento. Sinto alegria por ter participado do início deste sonho e, agora, ver ao lado do presidente Lula a ponte que integra o Pará ao Brasil pronta e entregue ao povo”, pontuou.

A entrega da ponte encerra um ciclo marcado por anos de espera, especialmente para quem dependia diariamente da travessia por balsa, que podia chegar a custar mais de trezentos reais e enfrentava limitações operacionais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou a importância da continuidade das obras públicas e da responsabilidade de governar pensando no bem-estar da população.

“Hoje é um dia especial. Quando você é eleito presidente, precisa saber o que está sendo feito no país para garantir que obras importantes não parem só porque começaram em outra gestão. O que importa é o benefício para a população. Esta ponte começou a ser planejada no Governo Dilma e tenho orgulho de entregá-la agora. Durante muito tempo o Brasil deixou de investir em infraestrutura como estamos fazendo neste momento”, pontuou o presidente. Elivaldo Rodrigues Lima – barqueiro

Nova realidade – A população local celebrou a realização de um sonho antigo. O morador Elivaldo Rodrigues Lima, de 51 anos, recordou a longa espera ao comentar. “Desde os meus 14 anos eu via essa ponte inacabada. Hoje, aos 51, tenho a alegria de ver essa obra de arte pronta. Ela vai melhorar o fluxo de pessoas e facilitar nossa vida. A distância entre o Pará e o Tocantins agora é questão de um minuto. É só alegria para quem mora às margens do Araguaia”, disse Elivaldo.

Outro morador, Domingues Soares de Oliveira, também comemorou a nova realidade. “A travessia sempre foi feita de balsa. Hoje, graças a Deus, a ponte traz a praticidade que a população esperou por tantos anos. Vai facilitar muito nossa vida”, concluiu.

Próximos passos – De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), será realizada uma segunda fase de implantação que contará com um sistema de iluminação pública moderna. Essa etapa já está em planejamento, com os estudos técnicos em desenvolvimento para definir as soluções adequadas e garantir a execução do projeto com segurança e eficiência. A licitação está prevista para o primeiro semestre de 2026.



Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará