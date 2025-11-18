Detran promove o penúltimo leilão do ano, no próximo dia 28 de novembro

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) vai realizar, no próximo dia 28, o penúltimo leilão do ano, com aproximadamente 400 veículos classificados como conservados e sucata. Serão disponibilizados automóveis e motocicletas, com fabricação entre os anos de 1984 e 2022. O leilão ocorrerá em Belém na forma on-line, com veículos oriundos dos pátios de Belém, Santarém, Itaituba, Altamira, Marabá e Parauapebas, com lances iniciais de R$ 100.

Os veículos estão há mais de 60 dias nos pátios de retenção do Detran, autuados por infração de trânsito, e seus proprietários não procuraram o Detran para se regularizar.

Os leilões são uma grande oportunidade para aqueles que buscam comprar veículos por valores inferiores ao mercado e em boas condições de conservação. Os leilões organizados pelo Detran oferecem rapidez e facilidade no processo de pagamento.

O edital completo, contendo informações sobre documentação, regras e a lista de veículos disponíveis, está disponível no site do Detran. O órgão reforça que a única forma de adquirir esses veículos é exclusivamente por meio do leilão. O evento será realizado de maneira virtual, e os interessados em participar devem fazer o cadastro com, no mínimo, 48 horas de antecedência no site da empresa responsável pela execução do leilão.

Aqueles que tiverem interesse em participar do leilão online poderão verificar os modelos disponíveis durante o período de visitação pública, que terá início na última segunda-feira do mês, dia 24.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará