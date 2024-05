Governo do Pará assina Ordem de Serviço para construção de 2 novos viadutos em Ananindeua

O município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, vai ganhar dois novos viadutos, sendo um localizado na avenida Mário Covas com a 3 Corações e outro na Mário Covas com a avenida Independência. A Ordem de Serviço para construção dos equipamentos será assinada esta semana pelo governador Helder Barbalho.

Os dois viadutos, avaliados em um total de R$ 70 milhões, têm o prazo de entrega em 12 meses. Eles se somarão aos viadutos da avenida Ananin, entregues em julho de 2023, e aos viadutos em construção na rodovia BR-316, no cruzamento com a avenida Independência e com a Alça Viária, estes previstos para serem entregues em dezembro. A melhoria da qualidade de vida com o investimento estadual é prioridade para o governador do Estado.

“Esses viadutos vão se somar aos outros investimentos do Estado para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população de Ananindeua e Região Metropolitana e serão fundamentais no projeto de mobilidade para a COP 30”, afirma o Governador Helder Barbalho.

As obras serão executadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e fazem parte do conjunto de obras para melhorar a mobilidade na região metropolitana de Belém. “Estudos mostraram a necessidade da construção nestes cruzamentos. Com os novos viadutos, o trânsito poderá fluir tanto para quem acessa os bairros de Ananindeua, quanto para quem mora em Ananindeua e precisa ir para o centro de Belém”, explica o Secretário de Estado de Transportes, Adler Silveira.

O viaduto da avenida Mário Covas com a Independência terá o comprimento de 39 metros e custará R$ 39.060.382,16; já o viaduto da Mário Covas com a 3 Corações tem o comprimento de 40 metros e custará R$ 30.961.879,19. Ambas as obras tiveram como vencedora da licitação o Consórcio Construcop30.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação