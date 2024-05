‘Por Todas Elas’ viaja o Pará levando diversos serviços às mulheres

“A ação veio para valorizar as mulheres, que muitas vezes deixam de se cuidar devido aos afazeres diários. Isso levanta a nossa autoestima. E não só a estética, mas todos os outros benefícios que trouxeram”, ressaltou a microempreendedora Renata Freitas, enquanto cortava o cabelo, na ação do Programa “Por todas Elas”, no município de Cametá, nordeste paraense, na última sexta-feira, 3.

No evento, mais de 28 mil mulheres já foram atendidas pelo projeto do Governo do Pará, realizado de forma itinerante e que já passou também por Belém, Breves, Castanhal, Capanema, Paragominas.

Desenvolvido pela vice-governadoria do Estado, com o apoio da Secretaria de Estado das Mulheres (Semu), o Programa “Por todas Elas”, leva serviços de saúde, beleza, emissão de documentos, entrega de benefícios, entre outras ações.

“É um projeto que busca fortalecer cada vez mais as mulheres do Pará, através do empreendedorismo feminino, de créditos para as nossas mulheres, e diversas ações para que possamos cuidar da mulher paraense”, destacou a vice-governadora Hana Ghassan, que durante a ação, entregou 400 cheques do programa habitacional “Sua Casa”, em Cametá.

Por meio de rodas de conversas, a iniciativa tem o objetivo de fomentar os debates sobre a importância da participação feminina na política como protagonistas na construção de direitos.

A ação é dividida em dois momentos: ação social, para atender a população local; e empoderamento feminino, com o intuito de fortalecer as mulheres que desejam ingressar no cenário político, com roda de conversa e palestra, sempre voltadas ao fortalecimento da participação feminina nos espaços de poder.

Durante a atividade também são realizadas as entregas de kits de enxoval, cestas básicas, máquinas de costura, redes e, dependo da região, motor de rabeta, além dos 30 serviços oferecidos de forma gratuita para a população.

“O ‘Por Todas Elas’ vem para fortalecer as mulheres que desejam ingressar na política. É uma alegria imensa saber que a gente pode contar com esse espaço para fortalecer a participação feminina na política. Não podemos desistir e nos desencorajar. É um orgulho enorme, como mulher, fazer parte dessa gestão que tanto se preocupa com a política da mulher”, explicou a titular da Semu, Paula Gomes.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará