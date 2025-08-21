quinta-feira, agosto 21, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Homem morre após choque elétrico durante serviço no bairro de Nazaré, em Belém

Um trabalhador morreu na tarde de quinta-feira (21), após sofrer um choque elétrico enquanto realizava serviços de limpeza e poda na avenida Nazaré, esquina com a travessa Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré, em Belém. O acidente ocorreu por volta das 13h50 e causou grande movimentação na área.

De acordo com testemunhas, o homem empurrava um andaime de alumínio quando a estrutura encostou na rede de alta tensão. A descarga elétrica foi imediata e atingiu o trabalhador em cheio, que caiu desacordado. Equipes de resgate chegaram rapidamente e tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu no local.

Informações preliminares indicam que o trabalhador possuía equipamentos de proteção individual (EPI), mas não estaria utilizando no momento do acidente, o que pode ter aumentado a gravidade da situação. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo, e a Polícia Científica deve investigar as circunstâncias do caso.

A tragédia chamou a atenção de moradores e comerciantes da região, que ficaram abalados com a cena. Muitos reforçaram a importância do uso de EPIs em trabalhos de risco e cobraram mais fiscalização para evitar acidentes semelhantes.

Especialistas alertam que choques elétricos de alta tensão costumam ser fatais e que qualquer serviço próximo à rede elétrica deve seguir protocolos rigorosos de segurança. A falta de uso de equipamentos adequados e de cuidados básicos pode transformar uma atividade comum em uma tragédia, como a registrada em Nazaré.

Imagem: Mateus Palheta/Roma News

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Rede de saúde de Belém recebe do Estado reforço de R$ 4,3 milhões em equipamentos
Próximo artigo
Marinha do Brasil apreende embarcação em atividade de pesca ilegal no Pará

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,866FansLike
3,611FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315