Governo investirá mais de 71 milhões na duplicação da PA-481 em Barcarena

Nesta quinta-feira, 25, o Governo do Pará e a Prefeitura de Barcarena darão um passo importante para o desenvolvimento da região de integração do Tocantins ao assinar a Ordem de Serviço para iniciar as obras da duplicação da Rodovia PA-481, no trecho do Trevo do Peteca, em Barcarena. O investimento previsto ultrapassa os 71 milhões de reais.

Com mais de 12 quilômetros de extensão, a duplicação não apenas aliviará o tráfego, mas também elevará os padrões de segurança nas estradas, resultando em viagens mais seguras e eficientes para os usuários.

Com estradas mais amplas e modernas, prevê-se uma redução nos congestionamentos e acidentes, proporcionando viagens mais seguras e eficientes para os usuários. Além disso, as obras têm o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico da região. Com uma infraestrutura de transporte melhorada, novas oportunidades de negócios podem surgir incentivando o investimento privado e estimulando o crescimento das indústrias locais.

O ato de assinatura da Ordem de Serviço está marcado para às 17h, na PA-481, esquina com a Cônego Batista Campos, em Barcarena. Autoridades como o Governador, Helder Barbalho, o Prefeito de Barcarena, Renato Ogawa e o Deputado Estadual Lu Ogawa estão confirmadas no evento.

