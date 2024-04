Castramóvel chega ao Distrito Industrial de Ananindeua

Entre a última segunda-feira (22) e a próxima quinta-feira (25), cães e gatos estão sendo castrados no bairro do Distrito Industrial na ação Castramóvel, pela Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). A estimativa é de que 100 pets sejam castrados nesta semana.

O casal Maria Sabrina e Isaias Carvalho são vizinhos do Centro Comunitário Saré, onde está ocorrendo a atual ação do Castramóvel. Eles aproveitaram a oportunidade para castrar Sasha, uma Golden retriever de 1 ano e 2 meses de idade. “Já fui me informar quanto custa para fazer a castração dela em lugares privados e me cobraram R$ 1.900,00 reais. É um valor alto. Então, é muito bom conseguir gratuitamente a castração para ela e perto de casa. Algo que fará bem para a saúde dela”, contou a mãe da pet Sasha.

Já o Pretinho, de cerca de 9 meses de idade, foi encontrado em uma caixa na rua pelo vendedor Matheus Aquino, que o adotou provisoriamente até conseguir uma adoção responsável para o animal. “Eu fui comprar açaí e me deparei com ele ainda filhote. Eu decidi castrá-lo pra previnir das doenças que podem vir no futuro e também por questões de diminuir a reprodução dos cachorros, pois nem sempre há condição financeira para mantê-los”.

A Secretária municipal de saúde, Dayane Lima, disse que Ananindeua já castrou mais de 5 mil animais de estimação. “Em 54 ações do Castramóvel Ananindeua desde 2021, já foram cerca de 5.600 animais de estimação, entre cães e gatos, castrados. Um dado que demonstra a constância da ação é a grande necessidade dos nossos munícipes por castração aos pets deles”.

Imagem: Ascom/PMA