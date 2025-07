Gretchen brilha em show na Irlanda e fala sobre saúde mental após saída de reality

Aos 66 anos, Gretchen continua esbanjando energia e ousadia. No último fim de semana, a cantora se apresentou na Brazilian Party, evento realizado em uma boate gay na Irlanda, e surpreendeu o público com um look transparente que deixava a calcinha à mostra. Vídeos da apresentação viralizaram nas redes sociais, mostrando a “Rainha do Bumbum” cheia de disposição, acompanhada do marido, o saxofonista Esdras de Souza.

Durante o show, Gretchen agitou a plateia ao som de hits como “Mila”, de Netinho, “Amor de Que”, de Pabllo Vittar, e o clássico “Freak Le Boom Boom”, animando o público com seu carisma e presença de palco.

Mas, além do brilho nos palcos, a artista também tem enfrentado desafios pessoais. Após deixar o reality Power Couple Brasil 7, ela revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com ansiedade e que enfrenta sinais iniciais de depressão. A pressão do confinamento levou o casal a desistir da disputa.

“Entramos com o objetivo de ir até o fim, mas a convivência intensa mexeu com nossa saúde mental”, disse a cantora, que destacou estar em um momento de transformação pessoal. “Hoje sou outra pessoa. Aquela versão impulsiva ficou no passado.”

Gretchen afirmou que o envelhecimento trouxe novos valores: “Completei 66 e minhas prioridades são outras. Quero envelhecer com saúde e paz.” Ela e o marido estão em tratamento psicológico e assumem, sem vergonha, a importância de buscar ajuda: “É um recomeço, e sei que isso começa por dentro.”

