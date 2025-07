Embarcação com passageiros afunda em praia no sudeste do Pará

Uma embarcação afundou nas águas da praia da Gaivota, em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará, neste domingo (13). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o barco afunda com os passageiros a bordo. É possível ouvir uma mulher gritando: “A voadeira afundando. Afundou… Ai, meu Deus. Socorro. Ó, Jesus”.

Ainda não há informações oficiais sobre o que causou o acidente, nem sobre a quantidade exata de pessoas que estavam na embarcação. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Pará informou que todas as vítimas foram resgatadas e não precisaram de atendimento médico.

A corporação segue apurando as circunstâncias do ocorrido.

Imagem: Redes Sociais