Helder Barbalho anuncia Global Citizen 2025 em Belém

Na última semana, o governador do Pará, Helder Barbalho, participou da COP29, que ocorreu em Baku, no Azerbaijão. Durante o evento, ele se encontrou com representantes de diversos países para debater a importância de criar financiamentos e alocar recursos para questões climáticas, abordando temas como a recuperação das florestas e a bioeconomia, entre outros. O governador também comentou sobre suas expectativas para a COP30, programada para novembro de 2025, em Belém.

Neste domingo (17), pela manhã, ele compartilhou um vídeo em suas redes sociais, mostrando sua chegada ao Rio de Janeiro para participar do evento Global Citizen.

“Acabamos de chegar no Rio de Janeiro, onde daqui a pouco vamos participar do Global Citizen. Um dos maiores e mais importantes eventos de mobilização da sociedade, tratando de assuntos que estão na pauta da população global. Claro, a questão ambiental é central nessas questões”, disse.

O governador do estado, afirmou que o Global Citizen 2025 acontecerá na capital paraense.

O Global Citizen é um evento global que tem como objetivo reunir líderes e representantes de diferentes países para atuar na luta contra a erradicação da pobreza extrema, as desigualdades sociais e as mudanças climáticas.

O festival congrega uma rica diversidade de pessoas, desde artistas e ativistas até líderes governamentais e membros da sociedade civil.

Foto: Thalmus Gama / Ag. Pará