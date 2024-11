13º salário do INSS: um alívio para o bolso dos aposentados

A partir de novembro, muitos brasileiros que recebem benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a planejar o uso do 13º salário. Essa quantia adicional, paga em duas parcelas, é uma oportunidade de reforçar o orçamento doméstico, quitar pendências financeiras ou investir em celebrações de fim de ano. Em tempos de dificuldade econômica, o 13º salário representa um importante auxílio financeiro para diversas famílias.

É essencial compreender quem tem direito a essa gratificação, já que não se aplica a todos os beneficiários do INSS. O 13º é reservado para grupos específicos que recebem benefícios de natureza previdenciária, diferente dos assistenciais, como é o caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Quais Beneficiários do INSS Recebem o 13º Salário?

O pagamento do 13º salário é garantido apenas a certas categorias de segurados pelo INSS. As categorias que têm direito incluem:

Aposentados: Todos os tipos de aposentadorias concedidas pelo INSS garantem o direito ao 13º.

Pensionistas: Aqueles que recebem pensão derivada da morte de um segurado.

Auxílio por Incapacidade Temporária: Destinado a segurados afastados por motivos de saúde.

Auxílio-Reclusão: Concedido a dependentes de trabalhadores presos.

Auxílio-Acidente: Para segurados que sofreram acidentes com redução de capacidade laboral.

É importante lembrar que o BPC, por ser um benefício assistencial, não inclui o pagamento do 13º salário.

Metodologias para Verificar o Número do Benefício

Conhecer o número do benefício do INSS é fundamental para verificar pagamentos. Os segurados podem acessar essa informação através dos seguintes meios:

Carta de Concessão: Documento recebido ao ser aprovado para o benefício. Cartão de Pagamento: Usado mensalmente para recebimento dos valores. Extrato do INSS: Disponível para consulta dos detalhes de pagamento pelo segurado.

Também estão disponíveis o portal online Meu INSS e telefone 135 para facilitar o acesso às informações de modo prático e ágil.

Qual é o Valor do 13º Salário em 2024?

O valor do 13º salário varia conforme o benefício do segurado. Em 2024, com o salário mínimo fixado em R$ 1.412,00 e o teto do INSS em R$ 7.786,02, o valor recebido estará dentro desse intervalo. Esta gratificação permite que os segurados reorganizem suas finanças, paguem dívidas ou invistam em projetos pessoais.

Como o INSS Mantém os Beneficiários Informados?

O INSS emprega diversos canais para assegurar que os beneficiários estejam sempre bem informados sobre o 13º e outros detalhes relacionados aos seus benefícios. As ferramentas principais incluem:

Portal Meu INSS: Serve como plataforma digital para consultas sobre benefícios e pagamentos.

Serve como plataforma digital para consultas sobre benefícios e pagamentos. Central de Atendimento 135: Serviço telefônico que oferece informações e esclarece dúvidas dos segurados.

Através dessas iniciativas, o INSS possibilita que os beneficiários se mantenham atualizados, facilitando suas decisões financeiras ao longo do ano.

Fonte: Terra Brasiil Notícias/Foto: depositphotos.com / rafapress