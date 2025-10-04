Helder Barbalho, Hana Ghassan e Lula inauguram Museu das Amazônias em Belém

Belém ganhou um novo símbolo cultural na tarde desta sexta-feira (3): o Museu das Amazônias, inaugurado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e pela vice-governadora Hana Ghassan.

A inauguração faz parte do legado arquitetônico e cultural deixado pela COP 30, e o museu abre ao público neste sábado (4).

O espaço cultural está localizado no complexo Porto Futuro que engloba galpões restaurados e será ampliado com outras iniciativas como centro gastronômico, parque de bioeconomia e inovação da Amazônia, além de uma Caixa Cultural.

O Museu das Amazônias conta com dois salões expositivos (com 950 m² e 500 m²), sala educativa de 77 m², loja e sala multiuso. A exibição de abertura inclui a mostra “Amazônia”, assinada pelo fotógrafo Sebastião Salgado, que chega pela primeira vez à região Norte, e outra mostra chamada “Ajurí”.

Durante o evento, Helder Barbalho ressaltou que Salgado, por meio de seus registros fotográficos, inspirou um olhar diferente sobre a Amazônia.

Também estiveram na cerimônia as ministras da Cultura (Margareth Menezes) e do Meio Ambiente (Marina Silva), bem como os ministros da Saúde, Casa Civil, entre outros.

Imagem: Agência Pará