sábado, outubro 4, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Helder Barbalho, Hana Ghassan e Lula inauguram Museu das Amazônias em Belém

Belém ganhou um novo símbolo cultural na tarde desta sexta-feira (3): o Museu das Amazônias, inaugurado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e pela vice-governadora Hana Ghassan.

A inauguração faz parte do legado arquitetônico e cultural deixado pela COP 30, e o museu abre ao público neste sábado (4).

O espaço cultural está localizado no complexo Porto Futuro  que engloba galpões restaurados e será ampliado com outras iniciativas como centro gastronômico, parque de bioeconomia e inovação da Amazônia, além de uma Caixa Cultural.

O Museu das Amazônias conta com dois salões expositivos (com 950 m² e 500 m²), sala educativa de 77 m², loja e sala multiuso.  A exibição de abertura inclui a mostra “Amazônia”, assinada pelo fotógrafo Sebastião Salgado, que chega pela primeira vez à região Norte, e outra mostra chamada “Ajurí”.

Durante o evento, Helder Barbalho ressaltou que Salgado, por meio de seus registros fotográficos, inspirou um olhar diferente sobre a Amazônia.

Também estiveram na cerimônia as ministras da Cultura (Margareth Menezes) e do Meio Ambiente (Marina Silva), bem como os ministros da Saúde, Casa Civil, entre outros.

Imagem: Agência Pará

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
VÍDEO – B/M Luiz Guilherme enfrenta forte maresia e afunda na Baía do Marajó deixando saldo de duas vítimas fatais
Próximo artigo
Governo confirma 113 casos de intoxicação por metanol no país

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,259FansLike
3,601FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315