Governo confirma 113 casos de intoxicação por metanol no país

O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (3/10) que 113 casos de intoxicação por metanol foram notificados em todo o Brasil sendo 11 confirmados e 102 ainda em investigação.

A maioria dos registros está em São Paulo: são 101 notificações todas menos 12 das quais 11 confirmadas e 90 em apuração. Outros estados com casos suspeitos são Pernambuco (6), Bahia (2), Distrito Federal (2), Paraná (1) e Mato Grosso do Sul (1).

Até o momento, 12 óbitos estão associados às notificações: um deles já confirmado em São Paulo, e os demais (11) em investigação sendo 8 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 na Bahia e 1 no Mato Grosso do Sul.

Para reduzir os impactos do surto, o Ministério da Saúde, em parceria com a Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), adquiriu 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico, que é usado como antídoto em casos de intoxicação por metanol. Além disso, está em processo de compra de mais 150 mil ampolas (para cerca de 5 000 tratamentos).

Outra medida é buscar apoio internacional: a pasta solicitou à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) um chamamento às maiores agências reguladoras mundiais. Também enviou ofícios a instituições na Índia, EUA e Portugal para doações ou cotação do antídoto fomepizol que é pouco disponível.

Em caráter emergencial, o Ministério instalou uma “sala de situação” para monitoramento dos casos e orientou estados e municípios a notificarem com urgência qualquer suspeita de intoxicação por metanol.

