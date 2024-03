Herdeiro de Hebe Camargo revela detalhes sobre a fortuna deixada pela apresentadora

Marcello Camargo, o único filho de Hebe Camargo (1929-2012), abordou a questão da herança deixada pela apresentadora. O anfitrião do Café com Selinho revelou que dividiu todos os seus ganhos com o sobrinho de Hebe, Claudio Pessutti, que faleceu há três anos.

O filho da icônica comunicadora recordou a controvérsia em torno da residência onde sua mãe vivia. “Não fiquei nem rico nem pobre. Eu dividi tudo o que minha mãe deixou com o Claudio, que nos deixou há três anos. Ela deixou a casa no Cidade Jardim e as joias, e eu compartilhei tudo com ele. Fomos vendendo as joias e a casa permaneceu”, relatou o herdeiro de Hebe Camargo em uma entrevista ao Link Podcast.

“Eu fiz um acordo com o Claudio. Eu doei a casa para ele, e ele me pagava um aluguel para morar lá, e quando vendesse, eu teria uma porcentagem da casa. Isso gerou muita controvérsia. Diziam: ‘a casa vai a leilão’, ‘a casa está abandonada’… E, na verdade, não é essa a casa. É a casa ao lado, do Lélio. Nós saímos de lá nos anos 2000, quando ele faleceu, e nunca mais retornamos. Ela comprou a casa e foi integrando à sua, e acabou se tornando uma propriedade muito grande. Eram cinco, seis imóveis que foram se conectando ali”, explicou.

O herdeiro de Hebe Camargo mencionou que a venda da casa está atualmente sob os cuidados de Helena, viúva de Claudio, que está pedindo R$ 35 milhões pelo imóvel. “Claudio morou lá por nove anos com Helena, e se endividou bastante para manter tudo em ordem. Após a partida dele, Helena decidiu não permanecer lá e optou por vender a casa. Ela é quem está negociando. O valor gira em torno de R$ 35 milhões. Ela até chegou a pedir um preço mais alto, mas não conseguiu vender”, detalhou ele.

Imagem: Reprodução/Internet