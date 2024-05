PF prende reincidente em depredar agência do INSS. Servidor do órgão ameaçou funcionários mais uma vez.

A Polícia Federal cumpriu Mandado de Prisão contra um servidor do INSS, em Ourilândia do Norte/PA, na manhã de ontem, quarta-feira, 15. Ele teria quebrado a portaria de uma agência do INSS e ameaçado funcionários, no dia 19 de fevereiro deste ano. Com isso, a Justiça Federal decretou a prisão. O funcionário foi encontrado em casa, por policiais do Núcleo de Capturas da PF, conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Redenção/PA para as medidas cabíveis e colocado à disposição da Justiça.

O investigado, afastado de suas funções por decisão judicial, descumpriu medidas cautelares de proibição de acesso e de frequência às agências do INSS em Ourilândia do Norte/PA. Ele também estava proibido de manter contato e de ficar a menos de 30 metros dos servidores que havia ameaçado.

No dia 31 de janeiro deste ano, ele havia sido alvo de mandado de busca e apreensão por já ter depredado duas agências (em Marabá e Ourilândia do Norte) e ameaçado servidores do órgão.

Em dezembro do ano passado e janeiro de 2024, o servidor danificou equipamentos das agências INSS e ameaçou de morte e de danos patrimoniais os superiores hierárquicos.

Ele responde a Processo Administrativo Disciplinar, já estava afastado de suas funções e havia assinado intimação de ciência das determinações da Justiça.

Imagem: Ascom/SRPF