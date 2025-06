Homem é preso no Pará por obrigar mulheres a se prostituírem em garimpo

Um homem foi preso em Redenção, no sul do Pará, acusado de forçar mulheres a manter relações sexuais com garimpeiros no município de Cumaru do Norte, sudeste do estado. A prisão foi confirmada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (18).

Segundo as investigações, o suspeito era dono de um imóvel dentro de um garimpo, usado para exploração sexual. Ele atraía mulheres do Mato Grosso com falsas promessas de emprego e salário de até R$ 5 mil semanais. No entanto, ao chegarem ao local, as vítimas eram obrigadas a fazer programas com os garimpeiros.

Além de sofrerem agressões físicas e psicológicas, as mulheres eram ameaçadas e forçadas a pagar valores abusivos caso quisessem deixar o imóvel.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios de Redenção, com apoio das polícias do Mato Grosso e do Núcleo de Inteligência Policial. O mandado foi expedido pela Justiça de Cuiabá (MT), onde também corre parte da investigação.

O suspeito estava foragido e foi encontrado em Redenção. Ele responderá pelos crimes de estupro, lesão corporal, ameaça, exploração sexual e favorecimento à prostituição. O homem foi levado para a Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Redenção, onde aguardará a audiência de custódia.

Imagem: PC PA