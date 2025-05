Met Gala 2025 celebra a elegância negra com exposição histórica e coanfitriões de peso

O Met Gala 2025 acontece hoje (05/05) em Nova York e já movimenta o mundo da moda com um tema poderoso e culturalmente relevante. A edição deste ano marca o lançamento da exposição de primavera do Metropolitan Museum of Art: “Superfine: Tailoring Black Style”, que homenageia a moda masculina negra ao longo da história.

Inspirada no livro Slaves to Fashion, da professora Monica L. Miller, a exposição vai destacar como a forma de se vestir foi e continua sendo uma ferramenta de expressão, resistência e identidade para homens negros ao redor do mundo. Fotografias, pinturas e roupas de diversas épocas contarão essa história de elegância, orgulho e luta.

E para comandar o baile mais fashion do ano ao lado de Anna Wintour, nomes de peso foram escolhidos como coanfitriões: o piloto Lewis Hamilton, o cantor Pharrell Williams, o rapper A$AP Rocky e o ator Colman Domingo. Todos eles têm uma forte ligação com o mundo da moda e representam diferentes formas de expressão masculina. O presidente honorário da noite será o astro do basquete LeBron James, reforçando a crescente conexão entre moda e esportes.

O código de vestimenta também foi divulgado: “Tailored for You” (“Sob Medida para Você”). A proposta é simples e ao mesmo tempo poderosa: celebrar o estilo pessoal com liberdade e sofisticação, sempre com um toque de alfaiataria.

A exposição Superfine: Tailoring Black Style ficará aberta ao público entre 6 de maio e 26 de outubro de 2025. Para quem estiver em Nova York nos próximos meses, vale muito a visita.

Por: Thays Garcia

Imagem: Divulgação