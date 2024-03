Avião cai ao tentar decolar, e acidente deixa cinco mortos

Um avião leve pertencente a uma empresa privada caiu no leste de Burkina Faso, na África, enquanto tentava decolar. O incidente que deixou cinco mortos e dois feridos, segundo informou o governo do país.

– O acidente da aeronave do tipo PA32 ocorreu durante a decolagem do aeródromo de Diapaga, quando realizaria um voo para Fada N’Gourma com sete pessoas a bordo, incluindo os tripulantes – detalhou em comunicado divulgado na madrugada de quarta-feira (6) o Ministério dos Transportes, Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária de Burkina Faso.

Segundo as autoridades, o acidente ocorreu por volta das 12h45 (hora local, 9h45 de Brasília), e os sobreviventes foram levados ao hospital para receberem atendimento médico.

– O Ministério informa ainda que estão sendo realizadas investigações para apurar as causas deste trágico acidente – acrescentou o comunicado, sem dar mais detalhes.

A rota do avião acidentado passaria por uma das zonas atingidas pela violência jihadista no país, onde, desde 2015, vários grupos terroristas, ligados tanto à Al Qaeda como ao Estado Islâmico, atacam constantemente a população.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: Michael Schwarzenberger | Pixabay