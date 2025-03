Idosa e moderna

O Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ chega, neste dia 25 de março, à marca do seu 149º ano de fundação e existência na cidade de Belém. Este jornal, que começou como impresso vespertino, em formato tablóide, fundado por Joaquim José de Assis, Francisco de Souza Cerqueira e Antônio José de Lemos, em 1876, passou pelos Diários e Emissoras Associados, integra, agora, o Grupo Marajoara de Comunicação, dirigido por Carlos Santos e Aline Santos, que já estão em contagem regressiva para a celebração do seu sesquicentenário.