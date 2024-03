Igreja de Belém divulga programação da Semana Santa a começar do Domingo de Ramos

Para celebrar a maior Solenidade Católica, o tríduo pascal, formado por Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Arquidiocese de Belém do Pará realiza uma programação intensa que começa no próximo dia 24, Domingo de Ramos e segue até o Domingo de Páscoa (31). Um dos pontos altos é a realização do Sermão das Sete Palavras que, neste ano, será pregado por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, na Capela do Colégio Santo Antônio.

No dia 24 de março, Domingo de Ramos, haverá a bênção dos Ramos, seguida de procissão e Santa Missa nas 104 paróquias da Arquidiocese de Belém, presidida pelos párocos e vigários de acordo com a programação de cada uma.

Na Catedral Metropolitana a programação começa às 8h30, com bênção dos Ramos e procissão, saindo da Igreja Santo Alexandre para Catedral Metropolitana, onde será presidida a Santa Missa pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A celebração será transmitida ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora da Arquidiocese de Belém.

Os bispos auxiliares da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, presidirá a missa às 7h30, na Área Missionária São João Bosco, no Bairro da Sacramenta e às 18h30 na Comunidade Santo Expedito – Acampamento. Já Dom Paulo Andreolli, presidirá às 8h, na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Ilha do Maracujá.

MUTIRÃO DE CONFISSÃO

O multirão de confissões em preparação para a Páscoa segue até a quarta-feira, 27. Com o objetivo de atender mais fiéis é realizado o tradicional “Mutirão”, em que as paróquias se organizam por datas para terem mais sacerdotes auxiliando nos atendimentos aos fiéis.

Também na quarta-feira (27), será realizada a Procissão da Fuga do Senhor, com a Imagem do Senhor dos Passos (Jesus carregando a cruz), saindo da Catedral Metropolitana para a Basílica Santuário de Nazaré, após a Santa Missa das 18h, presidida pelo Monsenhor Agostinho Cruz, Cura da Sé.

Na Quinta-feira Santa, 28, a programação começa às 7h, na Catedral Metropolitana com a oração das Laudes que será realizada pelos cônegos do Cabido de Belém. Já às 8h começa Missa do Crisma (Santos Óleos), presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa e concelebrada pelos Bispos Auxiliares, Dom Antônio de Assis Ribeiro e Dom Paulo Andreolli e todos os sacerdotes e diáconos da Arquidiocese de Belém. Nesta missa ocorre a renovação dos compromissos sacerdotais e bênção dos Santos. A celebração será transmitida ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora da Arquidiocese de Belém.

Ainda na Quinta-feira Santa, 28, à noite, ocorre a Missa da Ceia do Senhor, com a cerimônia do lava-pés, em todas as paróquias de acordo com o horário de cada uma. Na Catedral Metropolitana a celebração será às 18h, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, em seguida terá o traslado do Santíssimo para a capela da Reposição (na própria Catedral) para adoração até a meia noite. A celebração será transmitida ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora da Arquidiocese de Belém. Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, presidirá a missa às 19h, na Comunidade Santo Expedito – Acampamento.

SEXTA-FEIRA SANTA

Na sexta-feira da Paixão, 29, a programação começa com Procissão do Encontro, que terá a saída da Imagem do Senhor dos Passos, às 7h da Basílica Santuário de Nossa Senhora Nazaré e, às 8h, a Imagem de Nossa Senhora das Dores, da Igreja de São João Batista (Cidade Velha), ambas seguem em procissão para o encontro que ocorre na Igreja de Nossa Senhora das Mercês (Comércio), por volta das 10h. No encontro das imagens ocorre o Sermão do Encontro, que terá como pregador neste ano o o Padre Carlos José Almeida Sousa, Pároco da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus – Tenoné.

TRÊS HORAS DE AGONIA

O Sermão das Sete Palavras é realizado tradicionalmente às 12h, na Capela Santo Antônio (Praça Dom Macedo Costa, 128 – Campina). A 145ª edição terá como pregador Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. O momento será transmitido ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora da Arquidiocese de Belém. O Sermão é composto pela meditação das Sete Últimas Palavras proferidas por Jesus Cristo, quando suspenso no madeiro da Cruz, em suas “Três Horas da Agonia”.

CERIÔNIA DA PAIXÃO

Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor: será às 17h, na Catedral, presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto, também com transmissão ao vivo pela Rede Nazaré de Comunicação (TV Nazaré, Rádio Nazaré e redes sociais), emissora oficial da Arquidiocese de Belém. Nas paróquias serão celebradas pelos padres e vigários de acordo com programação própria. Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, estará às 15h, na Comunidade Santo Expedito – Acampamento.

Sermão do Descendimento da Cruz: ocorrerá em seguida da Liturgia da Paixão, também na Catedral. Esse ano terá como pregador o Diácono Onildo Botelho, da Paróquia Jesus Ressuscitado. Após o Sermão do Descendimento da Cruz, terá a Procissão do Senhor Morto, acompanhado da Imagem de Nossa Senhora das Dores, da Catedral para a Igreja de São João (São Joãozinho).

No Sábado Santo 30, a Vigília Pascal é celebrada em todas as paróquias. Na Catedral de Belém ocorrerá às 20h, presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Após a vigília haverá procissão com a Imagem de Jesus Ressuscitado, no entorno da Praça Frei Caetano Brandão. Os bispos auxiliares, Dom Antônio de Assis Ribeiro, celebrará às 19h, na Comunidade Santo Expedito – Acampamento e Dom Paulo Andreolli, presidirá às 19h, na Paróquia São Francisco Xavier, no bairro do Marco.

PÁSCOADomingo de Páscoa, 31 se celebra a a Ressurreição do Senhor. Missa de Páscoa será celebrada em todas as paróquias da Arquidiocese de Belém. Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, presidirá às 18h, na Área Missionária Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Marituba. Os bispos auxiliares da Arquidiocese de Belém: Dom Antônio de Assis Ribeiro, presidirá a missa às 18h, na Área Missionária São João Bosco, no Bairro da Sacramenta, e Dom Paulo Andreolli, presidirá às 8h, na Comunidade Imaculada Conceição, na Ilha do Maracujá e às 19h, Santa Edwiges.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar