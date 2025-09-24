Papão perde novamente dentro de casa e são poucas as chances de escapar do rebaixamento

O Paysandu voltou a perder no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, na noite dessa terça-feira, 22. Jogando contra o Novorizontino, sofreu um gol ao final da partida válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Papão da Curuzu continua com apenas 22 pontos, a pior campanha de sua história e a pior da atual temporada da Segundona do futebol profissional.

A partida teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

O único gol da partida aconteceu no finalzinho, com uma cabeceada de Rafael Donato. O resultado já não surpreende o torcedor bicolor que nem sabe mais o que dizer ao ver o Paysandu se afundando cada vez mais na lanterna da competição rumo à Terceirona do Brasileiro.

Esta foi a 11ª partida do bicola sem resultado positivo.

O JOGO

No primeiro tempo, o Novorizontino dominou no gramado. O Papão jogava recuado, com três zagueiros e laterais improvisados. Márcio Fernandes viu que o barco naufragava e promoveu mudanças para o segundo turno.

A partir daí, o Paysandu ficou implacável e fez um gol, no entanto, foi anulado. Que azar!

Para ficar pior, ocorreu o gol de Rafael Donato nos minutos finais. Resultado final: Papão 0 X Novorizontino 1

Por Roberto Barbosa/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu