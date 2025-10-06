Ike Turner Jr., filho de Ike e Tina Turner, morre aos 67 anos

A notícia foi divulgada nas redes sociais pela cunhada, Afida Turner

2 min de leitura

Júlia Henn

Ike Turner Jr., filho de Ike e Tina Turner, faleceu neste sábado (4) aos 67 anos em um hospital em Los Angeles, por falência renal, depois de anos enfrentando doenças do coração e ter sofrido um derrame no mês passado, segundo informações dadas por sua prima Jacqueline Bullock ao site TMZ.

Fruto do casamento de Ike Turner com Lorraine Taylor, Ike Jr. nasceu em 1958 e foi adotado por Tina Turner quando ainda era criança, após o casamento da cantora com Ike Turner. Em entrevista ao Daily Mail em 2018, ele disse, “Tina me criou desde os dois anos de idade. Ela é a única mãe que conheci.“

Apesar disso, ele também relatou ao jornal na época que não mantinha contato com a mãe. “Não falo com ela desde Deus sabe quando, provavelmente desde 2000. Acho que nenhum dos meus irmãos fala com ela há muito tempo. Minha mãe tá vivendo a vida dela, tem um novo marido e está na Europa. Ela não quer nada a ver com o passado.“

Tina Turner morreu por conta de uma doença em 2023, aos 83 anos de idade. Enquanto Ike Turner morreu em 2007, aos 76 anos, por uma overdose de cocaína.

Os irmãos de Ike Turner Jr., Craig e Ronnie, morreram em 2018 e 2022, respectivamente. Craig por suicídio e Ronnie por câncer no cólon.

Ike Turner Jr. teve uma carreira de sucesso na música, herdando o talento dos pais, e recebendo um Grammy em 2006 ao trabalhar no álbum Risin’ With The Blues, de seu pai, que venceu a categoria Melhor Álbum de Blues Tradicional.