Bilheteria | Uma Batalha Após a Outra supera US$100 milhões

O filme é o primeiro de Paul Thomas Anderson a atingir a marca

Júlia Henn

Uma Batalha Após a Outra, filme de Paul Thomas Anderson estrelado por Leonardo DiCaprio e Chase Infiniti, ultrapassou a marca de US$100 milhões nas bilheterias mundiais em sua segunda semana em cartaz, se tornando o projeto mais lucrativo do diretor e o primeiro a atingir este marco, já que, até então, Sangue Negro (2007) era a sua maior bilheteria, com US$76,4 milhões.

Para obter 100% de lucro, no entanto, o longa-metragem precisaria arrecadar cerca de US$300 milhões, por ter tido um orçamento de US$130 milhões, supostamente. Uma Bstalha Após a Outra está se dando melhor internacionalmente, acumulando US$58,9 milhões fora dos Estados Unidos, mais da metade de sua arrecadação total de US$101,7 milhões até o momento.

O filme que foi descrito como o “projeto mais comercial” da carreira de Paul Thomas Anderson (Magnólia) conta com Leonardo DiCaprio (O Lobo de Wall Street), Regina Hall (Shaft), Teyana Taylor (Mil e Um), Sean Penn (Millk) e a cantora Alana Haim, membro do trio musical HAIM e estrela de Licorice Pizza.

A jovem Chase Infiniti, vista na série de Acima de Qualquer Suspeita, do Apple TV+, também está na trupe. O roteiro é do próprio Anderson, que se inspirou em Vineland, épico livro do misterioso autor Thomas Pynchon.

Notoriamente difícil de adaptar, Pynchon já teve um de seus livros transformados em filme por PTA. Em 2014, o diretor lançou uma adaptação de Vício Inerente estrelada por Joaquin Phoenix.

Detalhes concretos da história ainda não foram divulgados pela Warner Bros., que deu para Anderson seu maior orçamento até aqui (supostamente, US$ 140 milhões) e garantiu lançamento em IMAX.

Na história de Vineland, o hippie Zoyd Wheeler, que mora sozinho com a filha Prairie, se vê no meio de uma missão perigosa quando é recrutado por um promotor para investigar criminosos e, talvez, descobrir o paradeiro da mãe da garota. O filme é classificado como uma comédia de ação.

Um dos diretores mais aclamados em atividade, Paul Thomas Anderson é cineasta responsável por clássicos modernos como Magnólia, Trama Fantasma, O Mestre e Sangue Negro, estes últimos dois com o ator Daniel Day-Lewis. Licorice Pizza foi sua produção mais recente .