domingo, outubro 5, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Bilheteria | Uma Batalha Após a Outra supera US$100 milhões

O filme é o primeiro de Paul Thomas Anderson a atingir a marca

Omelete

2 min de leitura

Júlia Henn

Uma Batalha Após a Outra, filme de Paul Thomas Anderson estrelado por Leonardo DiCaprio e Chase Infiniti, ultrapassou a marca de US$100 milhões nas bilheterias mundiais em sua segunda semana em cartaz, se tornando o projeto mais lucrativo do diretor e o primeiro a atingir este marco, já que, até então, Sangue Negro (2007) era a sua maior bilheteria, com US$76,4 milhões.

Para obter 100% de lucro, no entanto, o longa-metragem precisaria arrecadar cerca de US$300 milhões, por ter tido um orçamento de US$130 milhões, supostamente. Uma Bstalha Após a Outra está se dando melhor internacionalmente, acumulando US$58,9 milhões fora dos Estados Unidos, mais da metade de sua arrecadação total de US$101,7 milhões até o momento. 

O filme que foi descrito como o “projeto mais comercial” da carreira de Paul Thomas Anderson (Magnólia) conta com Leonardo DiCaprio (O Lobo de Wall Street)Regina Hall (Shaft), Teyana Taylor (Mil e Um), Sean Penn (Millk) e a cantora Alana Haim, membro do trio musical HAIM e estrela de Licorice Pizza.

A jovem Chase Infinitivista na série de Acima de Qualquer Suspeita, do Apple TV+, também está na trupe. O roteiro é do próprio Anderson, que se inspirou em Vineland, épico livro do misterioso autor Thomas Pynchon.

Notoriamente difícil de adaptar, Pynchon já teve um de seus livros transformados em filme por PTA. Em 2014, o diretor lançou uma adaptação de Vício Inerente estrelada por Joaquin Phoenix.

Detalhes concretos da história ainda não foram divulgados pela Warner Bros., que deu para Anderson seu maior orçamento até aqui (supostamente, US$ 140 milhões) e garantiu lançamento em IMAX.

Na história de Vineland, o hippie Zoyd Wheeler, que mora sozinho com a filha Prairie, se vê no meio de uma missão perigosa quando é recrutado por um promotor para investigar criminosos e, talvez, descobrir o paradeiro da mãe da garota. O filme é classificado como uma comédia de ação.

Um dos diretores mais aclamados em atividade, Paul Thomas Anderson é cineasta responsável por clássicos modernos como MagnóliaTrama Fantasma, O Mestre e Sangue Negro, estes últimos dois com o ator Daniel Day-Lewis. Licorice Pizza foi sua produção mais recente .

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Ike Turner Jr., filho de Ike e Tina Turner, morre aos 67 anos
Próximo artigo
Taylor Swift assume o primeiro lugar na bilheteria global

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,254FansLike
3,603FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315