Indonésia prende 7 pessoas que pretendiam atacar o papa

A polícia da Indonésia informou sobre a detenção de um grupo de sete pessoas que supostamente pretendiam atacar o papa Francisco durante a visita do pontífice ao país, que terminou na sexta-feira (6).

Em um comunicado divulgado nesta quinta (5), a unidade antiterrorista, conhecida como Densus-88, afirmou que entre 2 e 3 de setembro, a detenção da maioria dos suspeitos ocorreu nas cidades de Bogor, a cerca de 50 quilômetros de Jacarta, e Bekasi, a leste da área metropolitana da capital.

Os suspeitos, identificados apenas pelas iniciais, planejavam um ataque contra o papa, segundo material encontrado durante a busca à casa de um dos detidos.

Nesta operação, as autoridades apreenderam arcos e flechas, um drone e propaganda do Estado Islâmico, afirmam as autoridades.

O porta-voz do Densus-88, Aswin Siregar, disse que as investigações estão em andamento e ainda não foi estabelecido se os sete detidos se conhecem ou são membros da mesma célula terrorista.

Francisco visitou a Indonésia, o país com maior número de muçulmanos no mundo, entre os dias 3 e 6 deste mês.

Durante a sua estadia, o pontífice dirigiu-se à mesquita Istiqlal de Jacarta, a maior do Sudeste Asiático, onde juntamente com o grande imã indonésio, Nasaruddin Umar, enviaram uma mensagem de unidade e harmonia religiosa.

Francisco iniciou hoje a sua agenda oficial em Papua-Nova Guiné, a sua segunda parada nesta longa viagem pelo Sudeste Asiático e Oceânia, que o levará também a Timor-Leste e Singapura na próxima semana.

A Indonésia, que geralmente pratica uma forma moderada de Islão, assistiu a um aumento na influência de grupos radicais nas últimas duas décadas, embora estes tenham sido menos ativos nos últimos anos.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Alessandro Di Meo