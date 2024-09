Erros de arbitragem pode levar ao fim da regra do impedimento

A arbitragem é sempre alvo de muita polêmica no futebol. Por se tratar de um esporte que mexe muito com a paixão dos torcedores, frequentemente há muitas discordâncias que deixam os adeptos revoltados com certas decisões. Isso não acontece apenas no Brasil; em diversos países, decisões arbitrais geram revolta entre torcedores, e a história está cheia de episódios de lances, no mínimo, controversos.

Com a chegada do VAR, muitos acreditaram que os debates sobre decisões controvérsias da arbitragem terminariam. No entanto, os erros continuam ocorrendo, e mesmo com as revisões através das câmeras, segue havendo revolta. Uma das principais regras que frequentemente gera polêmica é o impedimento. Gols validados ou anulados por essa irregularidade fazem com que os torcedores demonstrem forte inconformismo em relação a certas decisões.

Revolução no Futebol?

Recentemente, surgiu a notícia de que a Associação Holandesa de Futebol (KNVB) estuda a possibilidade de revogar a regra do impedimento em seus campeonatos amadores. O objetivo seria tentar acabar com a violência decorrente das polêmicas decisões arbitrárias. Inicialmente, essa mudança poderia ocorrer apenas nas competições amadoras, mas a ideia pode se expandir para o futebol profissional global.

Jan Dirk van der Zee, diretor da KNVB, mencionou em uma entrevista coletiva: “É verdade que é um número relativamente pequeno comparado às quase 780.000 partidas que são jogadas anualmente, mas não vamos banalizá-lo”. Van der Zee adicionou ainda que: “Temos um problema e queremos erradicá-lo. Não descarto que um dia pararemos de usar árbitros assistentes”.

Quais Seriam as Consequências do Fim do Impedimento?

Se a regra do impedimento for, de fato, abolida, muitas mudanças podem surgir no futebol. Primeiramente, há a possibilidade de redução significativa das discussões e brigas entre torcedores e comissões técnicas, já que um dos pontos mais polêmicos deixaria de existir. Além disso, o jogo poderia se tornar mais dinâmico e com um número maior de gols, o que pode agradar muitos aficionados pelo esporte.

Redução de conflitos e violência nos campos.

Aumento do número de gols e maior dinamismo nos jogos.

Maior facilidade para os árbitros fazerem suas funções.

Isso Poderia Chegar ao Brasil?

No Brasil, poderia haver uma discussão sobre a possibilidade de abolir essa regra, embora seja um tema extremamente delicado. Não é exagero dizer que metade, ou mais, dos gols anulados por arbitragem acontecem por causa do impedimento. Além disso, lances polêmicos muitas vezes saem de faltas não vistas no momento em que o lance ocorreu.

Contudo, mesmo que a regra acabe sendo removida dos campeonatos amadores na Holanda, a adoção dessa mudança no futebol profissional global levaria tempo e passaria por muita discussão e avaliação.

A Longa História de Polêmicas na Arbitragem do Futebol

A arbitragem é uma função que sempre esteve sob os holofotes no mundo do futebol. Desde os primeiros dias do esporte, decisões de árbitros têm sido objeto de debate, com muitas delas mudando o rumo de partidas e até campeonatos inteiros. A introdução do VAR trouxe um novo capítulo para esse livro de controvérsias, mas não trouxe a paz esperada.

Decisões erradas, mesmo após a consulta ao VAR, continuam a ser uma constante, e a regra do impedimento é um dos principais focos dessas discussões. A ideia de abolir a regra pode parecer radical, mas é uma tentativa de preservar a integridade e a paixão do esporte, evitando que erros humanos comprometam a beleza do futebol.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Depositphotos.com / A.Paes