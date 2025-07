INSS abre 300 vagas com salários de até R$ 9,3 mil; veja como se inscrever

Oportunidades são para nível superior em diversas áreas e fazem parte do Concurso Nacional Unificado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu 300 vagas de nível superior com salários que chegam a R$ 9.371,31. As oportunidades estão distribuídas em várias especialidades e integram a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), com inscrições abertas até 20 de julho.

As vagas são para o cargo de analista do seguro social, com jornada de 40 horas semanais. As áreas contempladas são:

Serviço social (150 vagas)

Fisioterapia (75)

Psicologia (7)

Terapia ocupacional (6)

Tecnologia da informação (19)

Engenharias: telecomunicações (2), elétrica (1), mecânica (2), civil (5)

Contabilidade (5)

Administração (4)

Direito (17)

Estatística (7)

As oportunidades estão distribuídas por todas as regiões do país, embora nem todas já tenham cidade de lotação definida.

Como participar

As inscrições devem ser feitas pelo site www.conhecimento.fgv.br, mediante login com conta do portal gov.br. A taxa de inscrição custa R$ 70, e o prazo vai até 20 de julho.

O concurso segue o modelo por blocos temáticos, e os candidatos podem se inscrever para mais de uma vaga dentro do mesmo bloco, indicando a ordem de preferência.

Etapas do concurso

Prova objetiva: 5 de outubro

Envio de títulos (para alguns cargos): 13 a 19 de novembro

Prova discursiva: 7 de dezembro

Divulgação da 1ª lista de classificação: 30 de janeiro de 2026

Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o concurso terá provas em 228 cidades de todos os estados. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail cpnu2@fgv.br ou telefone 0800 591 0452.

Imagem: Reprodução