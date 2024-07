Irã faz graves ameaças à Javier Milei e à Argentina; saiba mais

O Irã fez graves ameaças contra a Argentina e ao presidente Javier Milei em razão de seus posicionamentos em favor de Israel, contrariando e condenando as práticas do regime islâmico.

Um porta-voz do governo iraniano publicou editorial no jornal Tehran Times, nesta quarta-feira (17), declarando que “sem dúvida, Teerã não esquecerá as políticas anti-iranianas de Buenos Aires”.

O representante do regime dos aiatolás afirmou no artigo que “o Irã mostrou que não joga facilmente no tabuleiro de xadrez do inimigo, mas no momento certo e na posição certa, irá impor o seu próprio jogo ao inimigo e fazê-lo se arrepender pela sua inimizade com o Irã”.

governo argentino, na última semana, anunciou que passou a considerar o Hamas uma organização terrorista internacional e ressaltou a íntima ligação entre o Irã e o grupo extremista palestino.

A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, vem denunciando a expansão das atividades do grupo terrorista Hezbollah na América do Sul.

No texto publicado pelo Tehran Times, o regime radical ataca Javier Milei.

– O novo presidente da Argentina, que não escondeu o seu interesse pelos sionistas e pelo regime israelense, que mata crianças, tem percorrido o caminho do cenário anti-iraniano do regime sionista, está repetindo reivindicações infundadas contra a República Islâmica e ameaçando os cidadãos iranianos

