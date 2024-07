Folha afirma que Silvio Santos foi internado com H1N1; SBT nega

Nesta quarta-feira (17), a assessoria do SBT negou que Silvio Santos, 93 anos, tenha sido internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com sintomas da gripe H1N1. A informação desmentida foi publicada pela Folha de S.Paulo com base em depoimentos de “pessoas próximas ao apresentador”.

A Folha havia informado que, por causa da idade avançada do empresário, a equipe médica teria solicitado uma série de exames e que Silvio Santos permaneceria internado até melhorar dos sintomas, para só então voltar para casa.

Ao ser questionado, a assessoria da emissora negou a informação e disse que o apresentador passa bem.

– Não procede a informação da internação do Silvio. Ele está bem – disse a assessoria da emissora ao jornal Extra.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / YouTube / SBT