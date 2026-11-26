Por Arnaldo Silva da Rosa
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Na juventude, erguemos nosso ideal,
Com a justiça a iluminar a estrada;
E a lei, em nossa luta compartilhada,
Fez da esperança um sonho imortal.
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Quarenta anos! Tempo magistral,
De tantas lutas, glórias na jornada;
Nossa história jamais será apagada,
Pois nossa união transcende o temporal.
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Os cargos passam, morre a vaidade,
Mas fica a amizade, eterno tesouro,
Que vence o tempo e desafia a idade.
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E quando a vida enfim baixar seu véu,
Nossa memória brilhará como ouro,
E o reencontro nos fará tocar o céu!
*Soneto em homenagem à turma de Direito da UFPA, formada em 19 de dezembro de 1986, da qual o autor fez parte e também seu amigo Roberto Monteiro Pimentel, escritor deste espaço literário.
*Autor é Consultor Jurídico estadual, advogado, poeta, escritor com livros publicados, membro efetivo da Academia de Letras de Belém-PA, titular da cadeira 20