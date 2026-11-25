O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira, e o diretor da Agência Nacional de Mineração, José Fernando Gomes Júnior, reuniram-se ontem, terça-feira, 24, com os superintendentes Aline Fernandes das Chagas, André Elias Marques e Inara Oliveira Barbosa, indicados para compor a lista de substituição da Diretoria Colegiada da Agência.

Conforme previsto na Lei nº 9.986/2000, com redação dada pela Lei nº 13.848/2019, Lei Geral das Agências Reguladoras, os integrantes da lista poderão exercer mandato provisório, pelo prazo máximo de 180 dias, em caso de vacância, impedimento ou ausência temporária de diretores titulares.

Os superintendentes atendem aos requisitos legais e reúnem as competências técnicas exigidas para o exercício da função, o que assegura a continuidade das atividades regulatórias e decisórias da ANM.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução