Luiz Braga celebra 50 anos de carreira com fotografias inéditas da Amazônia no IMS Paulista

“Marajó imaginário” A amazônia Poética de Luiz Braga

O fotógrafo paraense Luiz Braga comemora seus 50 anos de carreira com a exposição Arquipélago Imaginário, em cartaz no Instituto Moreira Salles (IMS) Paulista, em São Paulo. A mostra reúne cerca de 250 imagens — 190 delas inéditas — que atravessam cinco décadas de um olhar poético e profundo sobre a Amazônia, o cotidiano e a vida no Norte do Brasil. Mais que um recorte fotográfico a mostra é uma celebração afetiva de resultado de anos de imersão, olhar e escuta atenta ao território amazônico onde cresceu e ao qual sempre retorna com a câmera em punho.

Distribuída em dois andares e organizada em nove núcleos temáticos, a exposição propõe uma viagem sensível pelas paisagens, cores e personagens que marcam a trajetória de Braga. Do preto e branco dos anos 70 às cores vibrantes, as imagens revelam o amadurecimento artístico do fotógrafo e sua conexão afetiva com o território amazônico especialmente com a Ilha do Marajó.

“Cada núcleo é como uma ilha de memória, afeto e luz”, define o artista, emocionado ao ver muitas de suas fotos ampliadas pela primeira vez. A exposição, que segue até 31 de agosto, também marca um reencontro de Braga com sua própria história, desde a infância até a consagração profissional, e reafirma seu compromisso de mostrar uma Amazônia humana, viva e cheia de dignidade.

Sobre o futuro, Luiz não esconde o desejo de trazer essa ou outras mostras para sua terra natal. “Se essa não for pra Belém, vou fazer outra”, garantiu.

Para ver mais imagens que fazem parte da exposição acesse a página do IMS pelo link: https://ims.com.br/exposicao/luiz-braga-arquipelago-imaginario/

Por: Thays Garcia

Imagens: Luiz Braga, via divulgação IMS