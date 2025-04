Katy Perry vai ao espaço em missão inédita com tripulação só de mulheres

A cantora Katy Perry integrou, nesta segunda-feira (14), a primeira missão espacial da Blue Origin com tripulação 100% feminina. Batizada de NS-31, a jornada durou 11 minutos e levou seis mulheres a bordo do foguete New Shepard em um voo suborbital que cruzou a linha de Kármán, limite reconhecido do espaço sideral.

Além de Perry, participaram Lauren Sánchez, jornalista, piloto e noiva de Jeff Bezos , e outras quatro mulheres com perfis de destaque: Gayle King, apresentadora da CBS e voz atuante na mídia em prol de mulheres e negros, Aisha Bowe, ex-engenheira da NASA e empreendedora no setor de tecnologia, Amanda Nguyen, ativista dos direitos civis indicada ao Nobel da Paz, Kerianne Flynn, produtora de cinema engajada em narrativas femininas e de minorias.

A missão, conduzida de forma totalmente autônoma, faz parte do plano da empresa para ampliar o acesso ao espaço e promover a representatividade feminina em um setor historicamente masculino.

Por: Thays Garcia

Imagem: Divulgação Blueorigin