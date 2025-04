Golpes com uso da tecnologia atingem mais de 500 mil brasileiros, diz Febraban

Mais de 500 mil brasileiros caíram em golpes no ano passado, segundo levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os mais suscetíveis são os homens, com mais de 60 anos, ensino superior completo e renda acima de cinco salários mínimos.

Entre setembro de 2024 e março de 2025, o contingente de vítimas de golpes ou tentativas de golpes passou de 33% para 38%.

Quais são os golpes do momento?

Entre os golpes mais comuns apontados pelos entrevistados, o ranking continua o mesmo do levantamento anterior da Febraban, com pequena alteração no segundo e terceiro lugares:

1. Golpe da clonagem de cartão de crédito ou troca de cartões continua em primeiro lugar, com 40% dos relatos dos entrevistados;

continua em primeiro lugar, com 40% dos relatos dos entrevistados; 2. Ele é seguido pelo golpe em que “ alguém se faz passar por um conhecido solicitando dinheiro por WhatsApp ”, com 28%;

”, com 28%; O “ golpe da central falsa ” passa da segunda para a terceira posição, com 26%;

” passa da segunda para a terceira posição, com 26%; O “ golpe do PIX ” segue em quarta posição entre os mais citados, com 16%;

” segue em quarta posição entre os mais citados, com 16%; O “golpe com utilização do CPF através de SMS” mantém-se em quinto, com 11%.

ESTADO DE ALERTA

Quase sete em cada dez pesquisados (69%) lembram de ter recebido materiais de comunicação de bancos ou outras entidades alertando contra golpes. Os que não lembram permanecem em 29%.

À TV Globo, Ivó Mosca, diretor de produtos e serviços e prevenções a fraudes da Febraban, deu a dica de ouro: sempre que houver um senso de urgência atrelado a um pedido de uma instituição financeira, pode suspeitar que alguma coisa está errada.

Toda a comunicação das instituições vem para informar o cliente para que ele procure dentro do seu tempo a sua instituição. Não passe nenhum desses dados, porque se você estiver passando qualquer um desses dados, você está caindo no processo de golpe.

Ivó Mosca, diretor de produtos e serviços e prevenções a fraudes da Febraban

Fonte e imagens: Olhar Digital