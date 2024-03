Novo técnico do Remo já chega e impõe trabalho para avaliar equipe no Baenão

O novo técnico do Clube do Remo, o paraguaio Gustavo Morínigo desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém no final da manhã desta terça-feira, 05. Ele passou a noite inteira viajando e não teve o menor tempo para descanso.

Morínigo deixou o Paraguai na noite de ontem, segunda-feira, 04. Mesmo sem descansar, depois da apresentação à imprensa, ele foi direto se encontrar com o elenco no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. Não é questão de pressa e nem de mostrar trabalho. O novo comandante quer conhecer todo o plantel, fazer suas avaliações e vem em que peças deve mexer para impor seu ritmo de trabalho visando a próxima fase do Campeonato Paraense, assim como, a Copa Verde e o Brasileirão da Série C, em que a principal meta na Toca do Leão é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Durante a primeira coletiva no Baenão, Gustavo Morínigo agradeceu o apoio da torcida e explicou que terá de “trabalhar muito com o elenco. Sabemos que o momento não é o melhor, mas um trabalho contínuo ajuda a unir o pensamento em um objetivo”, acentuou.

A apresentação do novo comandante técnico do Remo ocorreu sem a presença do presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que está com problemas de saúde. No entanto, se fizeram presentes o vice-presidente Glauber Gonçalves e o executivo de futebol Sério Papellin.

O novo técnico azulino não quis comentar nada acerca de prognósticos para o futuro do Remo. No entanto, garantiu que exigirá comprometimento de cada um que está no grupo. Acentuou que não basta estar no Remo, que tem de querer estar no Remo e ser comprometido com o Remo.

Até o momento, apenas o meia Camilo deixou o Baenão, mas nada garante que não haverá outras dispensas e novas contratações, garantem fontes dos bastidores do Leão Azul.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo