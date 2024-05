Susto: mala com suspeita de bomba é localizada no Aeroporto Internacional de Belém

A Polícia Federal atendeu caso de suspeita de bomba na manhã deste sábado, 18, no Aeroporto Internacional de Belém. Os objetos, porém, eram apenas produtos eletrônicos vedados pela ANAC.

A PF foi acionada após a equipe de raio-x da Air France suspeitar do conteúdo de uma mala de porão. Um cigarro eletrônico vaper, que contém bateria de lithium, estava muito próximo de um sabonete e cabos de carregador de celular. A combinação de emulsão estável e emulsão instável, vista pelo raio x, pode indicar componentes de dispositivos explosivos. Além disso, havia uma pilha palito e, dentro de um sapato, outros eletrônicos.

Por precaução, foi isolado todo entorno da área restrita operacional onde estava a bagagem. Com participação do Bope-PM, ela foi levada a dois quilômetros de distância e aberta, conforme o protocolo.

Ao se confirmar que não se tratava de qualquer artefato explosivo, o voo, marcado para decolar às 9h50, foi liberado e partiu por volta de meio-dia. O voo em questão era o AF 603 da Air France que partiu de Belém para Caiena, na Guiana Francesa.

O dono da mala não embarcou, para ser ouvido a respeito dos eletrônicos, que não são declarados e portanto, devem ser apreendidos.

Quem também ficou assustado foi o happer MC Maneirinho que, na ocasião do fechamento do Aeroporto de Val-de-Cans iria desembarcar para o show desta noite no Amazon Music Festival.

A mala, na verdade, continha produtos que seriam embarcados sem pagamento de impostos à Receita Federal. A mala foi apreendida.

