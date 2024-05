Repasses de Soros ao Brasil têm Marielle, drogas e “amigo” do MST

A Open Society Foundations – entidade criada pelo bilionário George Soros – repassou 20,7 milhões de dólares (R$ 104,9 milhões na cotação atual) em 2022 para instituições que atuam no Brasil. Ao todo, a lista de beneficiados é composta por 83 nomes e inclui instituições como Sleeping Giants, Instituto Marielle Franco e entidades que apoiam a liberação das drogas.

No topo do ranking, duas entidades apareceram empatadas como beneficiárias de 1,5 milhão de dólares (R$ 7,6 milhões): o Fundo Brasil de Direitos Humanos e o Instituto Makarapy. O Fundo Brasil diz ter como missão construir “mecanismos inovadores e sustentáveis que canalizem recursos para fortalecer organizações da sociedade civil”.

Em 2022, a entidade repassou R$ 50,2 milhões a 1.224 projetos, que incluem programas contra o racismo, a favor da comunidade LGBTQIA+ e em “defesa da democracia”. Além de ter recursos oriundos da Open Society, o Fundo Brasil também recebe repasses da Fundação Ford e da OAK Foundation,

Já o Instituto Makarapy, que aparece empatado no topo da lista junto com o Fundo Brasil, tem sede em Imperatriz, no Maranhão, e foi fundado em 2017. Em suas premissas, o grupo diz atuar junto a “povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultoras/es familiares”. Um dos parceiros do órgão, por sinal, é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Outro nome na lista daqueles que se beneficiam dos recursos da Open Society é o Sleeping Giants, iniciativa que normalmente atua intimidando patrocinadores de veículos de imprensa conservadores ou que não são alinhados com pautas de esquerda. O valor recebido pela instituição em 2022 foi de 400 mil dólares (R$ 2,02 milhões).

Já o Instituto Marielle Franco, fundado por Anielle Franco, irmã da vereadora assassinada em 2018 e atual ministra da Igualdade Racial, recebeu 60 mil dólares (R$ 308 mil). Instituições a favor da liberação das drogas também integram os beneficiados pela instituição bilionário, como a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, que recebeu 719 mil dólares (R$ 3,7 milhões).

O Instituto Monte Castelo, centro independente de pesquisa em políticas e legislação pautado pela defesa da vida, da liberdade e da responsabilidade, realizou um levantamento do valor repassado pela Open Society entre 2016 e 2022 para entidades que atuam no Brasil. Confira neste link a tabela completa.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Stefan Zaklin