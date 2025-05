Luto no jornalismo esportivo: Agripino Furtado morre aos 72 anos

Com grande pesar, noticiamos o falecimento do renomado cronista esportivo Agripino Furtado, aos 72 anos. A triste ocorrência se deu na tarde desta sexta-feira (16), em sua residência localizada no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua. A informação foi confirmada por seu filho, Kauã Furtado.

Agripino Furtado, carinhosamente conhecido como “Agripa”, marcou a história do jornalismo esportivo paraense. Sua trajetória profissional incluiu uma dedicação de 50 anos como setorista do Paysandu Sport Club. Antes disso, iniciou sua carreira cobrindo o Clube do Remo pela Rádio Marajoara. Em 1972, integrou a equipe da Rádio Liberal, onde atuou como setorista da Tuna Luso Brasileira por duas décadas, antes de se dedicar integralmente à cobertura do Paysandu, a partir de 1974.

Dotado de uma voz inconfundível, Agripino construiu um forte laço de identificação com o Paysandu. Ele foi o responsável por levar aos torcedores os detalhes dos momentos mais importantes da história recente do clube. Em reconhecimento à sua significativa contribuição, a praça situada no complexo do Estádio da Curuzu foi nomeada em sua homenagem.

Nos últimos anos, Agripino Furtado enfrentava a Doença de Parkinson, uma condição degenerativa que afeta o sistema nervoso central. Conforme relatado por seu filho, Kauã Furtado, seu falecimento ocorreu de maneira serena, em seu lar, após o almoço.

Foto Reprodução: Paysandu Sport Club