Amazone Marketing Chega a Belém para ser a nova agência de comunicação da Jeep Way e Ram Way.

Amazone Marketing, agência de publicidade com sede em Macapá (AP), está expandindo sua atuação e agora chega à capital paraense, Belém, trazendo consigo a expertise de atender em Macapá as marcas Jeep Way, Ram Way, Thai Toyota, entre outros. Com sete anos de experiência no mercado publicitário, a agência já consolidou sua presença no Amapá e em Manaus (AM), e agora busca conquistar o mercado paraense com uma abordagem integrada e inovadora.



A Amazone Marketing é reconhecida por sua capacidade de trabalhar a comunicação integrada das empresas que atende, unindo estratégias de mídia offline, redes sociais e marketing de experiência. Essa abordagem 360º permite criar campanhas personalizadas que conectam marcas e consumidores de forma direta e impactante, promovendo resultados mensuráveis e fortalecendo o relacionamento com o público.

Equipe da Amazone Marketing



Com a chegada a Belém, a agência traz a força das marcas Jeep Way e Ram Way, que representam valores de inovação, robustez e aventura. A proposta é oferecer soluções criativas que combinem o dinamismo do marketing digital com a solidez das campanhas tradicionais, adaptadas às particularidades do mercado local.



“Estamos muito entusiasmados com a oportunidade de atuar em Belém, uma cidade vibrante e estratégica. Nosso objetivo é trazer a experiência acumulada no Amapá e em Manaus para criar campanhas que engajem o público paraense e fortaleçam as marcas que representamos, como Jeep Way e Ram Way”, destaca Julian Felipe – Diretor Sócio da Amazone Marketing.



Para a Jeep e Ram Way, a agência planeja investir em atendimento sob medida, com foco em entender as necessidades específicas de cada cliente e propor soluções que alavanquem resultados. Além disso, a Amazone Marketing aposta em análise de dados e tendências de mercado para garantir que suas estratégias estejam alinhadas com o comportamento do consumidor e as dinâmicas regionais.



A chegada da Amazone Marketing a Belém reforça o potencial do mercado publicitário na região Norte e promete movimentar o cenário local com campanhas criativas e inovadoras.

Recepcionados por Leandro Monteiro (Dir. de Operações) Benedito Drago (comercial) e Gleice Drago (Ações promocionais e eventos).