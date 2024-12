Maioria da população francesa aprova renúncia de Macron

A maioria da população francesa aprova uma renúncia do presidente Emmanuel Macron, mostram pesquisas realizadas à luz da turbulência política na França que derrubou o primeiro-ministro, Michel Barnier.

A maioria dos franceses quer que Macron renuncie e antecipe a eleição presidencial para o próximo ano, de acordo com uma pesquisa da Cluster17 para a revista Le Point. De acordo com a consulta, realizada entre a proposta de uma moção de censura na última segunda-feira (2) e a queda do governo na última quarta (4), 54% dos franceses eram favoráveis à saída de Macron da presidência.

Na mesma linha, uma nova pesquisa realizada pela Oxoda Backbone para o jornal Le Figaro mostrou, nesta quinta (5), que seis em cada dez franceses são a favor da renúncia de Macron, um aumento de 5% em relação a setembro deste ano.

Presidente da Assembleia Nacional e membro do partido de Macron, Yaël Braun-Pivet pediu para que o presidente francês escolhesse rapidamente um substituto para o cargo de primeiro-ministro. No entanto, Macron deve ter dificuldades para escolher um novo nome que seja capaz de liderar um governo minoritário no Parlamento onde nenhum partido detém a maioria.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/Joel Marklund