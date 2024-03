Manbol: Esporte paraense promove jogos de exibição em Ananindeua

No próximo dia 06 de abril, às 19h, a Orla de Ananindeua será cenário para a prática da nova modalidade esportiva Manbol, criada no estado do Pará. Um esporte que começou como brincadeira de criança, mas que agora ganha adeptos em vários países da América Latina como Chile e México.

Jogado com duas bolas simultaneamente, as partidas de manbol acontecem em quadra de areia ou poliesportiva composta por duas duplas adversárias. Uma das regras é atingir o chão do campo oposto. Vence o primeiro time que ganhar dois sets de 12 pontos.

A iniciativa é da Prefeitura de Ananindeua por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), com o objetivo de promover o esporte no município, o Clube Manbol de Ananindeua fará uma apresentação da modalidade para a comunidade.

Segundo dados do Clube de Manbol de Ananindeua, atualmente, existem cerca de 25 atletas do esporte no município. O manbol tornou-se oficialmente esporte no Pará, no ano de 2016.

O esporte além de ser muito divertido, promove vários benefícios, como, a melhora da cognição, capacidade física, condição cardiorrespiratória, flexibilidade e alivia o estresse, é o que diz o educador físico e integrante do clube de Mangol de Ananindeua, Arthur Lopes.

“Estamos chamando todos para conhecerem esse esporte que é muito dinâmico, como costumo dizer, é para toda a família porque todo mundo consegue desenvolver”, fala atleta da modalidade.

Ainda de acordo com o educador a alta procura pelo esporte fez com que o grupo criasse o clube de Ananindeua, Arthur, também é integrante da Federação Paraense de Manbol.

“Sempre estamos marcando encontros e eventos em finais de semana para propagar ainda mais o manbol”, diz Arthur sobre a expectativa do evento esportivo na orla da cidade.

Interessados em participar do Manbol na Orla de Ananindeua, podem se inscrever via internet.

Foto: Divulgação