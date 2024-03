Greta Thunberg é retirada à força do Parlamento sueco pela polícia

Nesta quarta-feira (13), Greta Thunberg e outros ativistas climáticos foram retirados à força pela polícia da porta da entrada do Parlamento sueco. O grupo protestava contra as mudanças climáticas e bloquearam as entradas do prédio para denunciar a “inação política” do governo. A razão da ação policial foi justificada pelo bloqueio das entradas. Segundo a polícia de Estocolmo, os ativistas têm direito de se manifestarem, mas não de impedir que as pessoas entrem ou saiam do prédio.

Os protestos do grupo começaram nesta terça (12), atraindo outros manifestantes ambientais. Juntos, eles expressavam a frustração com a falta de medidas eficazes que pudessem combater a crise climática. No primeiro dia a polícia não interviu; no entanto, a ação dos ativistas forçou uma resposta.

Assista:

Police remove Greta Thunberg from Swedish parliament again pic.twitter.com/hQdrsKDUyb — The Epoch Times (@EpochTimes) March 13, 2024

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/FREDRIK SANDBERG SWEDEN OUT