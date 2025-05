Mangal das Garças promove oficina infantil especial para o Dia das Mães

Projeto Ecoarte convida crianças a criarem pingentes com materiais recicláveis para presentear suas mães em manhã de lazer e carinho

Em comemoração ao Dia das Mães, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças realizará neste domingo, 11 de maio, uma edição especial do projeto infantil Ecoarte. A programação gratuita acontece a partir das 10h, no entorno do Memorial da Navegação, e contará com uma oficina de pingentes feita com lã e papelão reciclado, preparada pelo Clube da Animação.

A ação propõe um momento lúdico, educativo e afetuoso, onde as crianças poderão confeccionar presentes personalizados em formato de coração para homenagear suas mães. “O Dia das Mães é um momento de acolhimento, carinho e amor. O Ecoarte oferece exatamente isso: um espaço onde mães, filhos e toda a família compartilham risos, abraços e memórias inesquecíveis em meio à natureza”, afirma Fernanda Scaramuzzini, coordenadora de Marketing da OS Pará 2000, que administra o parque.

Além da oficina, o Mangal das Garças segue funcionando normalmente durante todo o dia, sendo uma ótima opção para curtir o restante da data comemorativa. Com restaurantes, cafés e sorveterias no espaço, o local oferece infraestrutura completa para um passeio em família.

Também estarão abertos os espaços monitorados como o Memorial da Navegação, o Farol de Belém e o borboletário Reserva José Márcio Ayres. A entrada custa R$ 9,00 (meia: R$ 4,50), e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria.

Programação diária do parque:

8h30 – Alimentação das iguanas

9h – Passeio mini rapinante (terça a sexta-feira)

10h – Soltura das borboletas (consultar previamente na bilheteria)

10h15 – Alimentação das tartarugas

11h, 15h e 17h30 – Alimentação das garças

17h – Passeio com as corujas (terça a sexta-feira)

O projeto Ecoarte é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Setur e da OS Pará 2000, e tem como objetivo promover a educação ambiental de forma lúdica e acessível.

Serviço:

Ecoarte Especial – Dia das Mães

Data: Domingo, 11 de maio, a partir das 10h

Local: Parque Zoobotânico Mangal das Garças – Rua Carneiro da Rocha, s/n, Cidade Velha

Entrada: Oficina gratuita; espaços monitorados com ingresso pago

Imagem: Agência Pará