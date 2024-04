Manu Bahtidão explica por que se recusou a cantar no aniversário da filha de Viih Tube. Saiba!

Após se recusar a cantar na segunda noite da festa de aniversário de 1 ano da Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, Manuh Bahtidão conversou com exclusividade com o portal LeoDias e explicou o que aconteceu nos bastidores do evento que a fez cancelar a apresentação.

Em entrevista ao titular do portal LeoDias, a cantora relatou que desde ontem tem enfrentando uma série de perrengues que a impossibilitou de chegar antes do horário combinado com Viih Tube no evento.



“Às 21h de ontem, o Monteiro [funcionário recém contratado que ficou responsável pela logística de Manu para o evento de Viih Tube] falou que o jato que ele tinha contratado, e que a Viih Tube pagou, não ia poder mais vim e que estavam tentando um outro avião e eu falei: ‘Beleza, pois vamos aguardar’, e quando foi 3h da manhã, quando acabou meu show nada de resolver, então ele falou que já tinha arrumado um outro avião para gente ir para São Paulo e que quando terminasse o show era para gente ir para o hangar”, iniciou.

“Após terminar o show a gente foi para o hangar e não tinha ninguém lá, não tinha avião, o piloto não atendia, o produtor, que é o Monteiro, também não respondia. Eu tenho todos os prints aqui. E aí eu fiquei até 6h esperando o Monteiro ou o piloto responder, ai eu falei para o Andrea: ‘eu vou descansar, cancela o evento, pede desculpas para a Viih e quando eu acordar eu vou falar com ela e assim que amanhecer pede o dinheiro de volta para essa empresa que eu vou ressarcir a Viih Tube. Foi o valor de R$ 160 mil que ela pagou no jato”, continuou.

Após toda situação que enfrentou durante a madrugada, Manu contou que acordou com a notícia de que haviam encontrado uma solução e ela decolar às 13h no Mato Grosso com destino a São Paulo, onde acontece a festa de 1 ano da filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer.



“Eu ainda falei para o meu produtor que porventura se essa empresa não pagar, avisa e pede para minha gerente fazer a devolução do dinheiro do jato da Viih. Mas, quando acordei 12h meu marido avisou que arrumaram o avião e íamos decolar às 13h, e que tinha dado tudo certo, que a Viih não queria que cancelasse… Ai eu vi as mensagens da Viih Tube falando: ‘Poxa, Manu! O que aconteceu? Como vai ficar?’ e eu respondi que já tinha mandando devolverem o dinheiro dela, só que já estava marcado para decolar às 13h, nisso ela não me respondeu mais, liguei e ela também não me atendeu, então eu entendi que o Monteiro já tinha falado com a produção dela, já tinha resolvido e estava tudo certo”, explicou.

Após todo o perregue, Manu conseguiu chegar ao local da festa



A cantora relatou que o avião chegou às 13h30 e ela decolou às 14h, e chegou em São Paulo por volta das 18h e foi direto para o resort, porém ao chegar lá foi recepcionada de forma fria por uma assessora e ninguém da família foi até ela.



“O avião chegou às 13h30, a gente deve ter decolado quase 14h, só que lá no Mato Grosso para São Paulo era quase 4 horas de viagem, porque era um avião ruim. O avião que havíamos alugado era um jato e o avião que chegou lá era um turbo hélice, então para eu não me indispor com a Viih e não ficar mais chato, eu entrei nesse avião e chegamos 18h aqui”, contou.

“Chegamos, entramos na van, foram mais 30 minutos até o resort, quando nós chegamos no resort eu fui recebida por uma moça que eu nem sei o nome, super fria e seca comigo, mas tudo bem. Ninguém me deu nem um boa noite. Subi no meu quarto para colocar a minha roupa para eu cantar , quando eu desci eu achei que pelo menos a Viih Tube ia me cumprimentar, ou o Eliezer, ou a assessora pessoal dela, alguém da família viesse me recepcionar pelo menos para falar ‘olha, Manu. Estamos muito chateados com esse atraso, pelo menos para me ouvir, que alguém viesse pelo menos me acolher, porque eu fui enganada, eu cai num golpe, e eu ia ressarci-la”, continuou.

A gota d’água que a fez cancelar a apresentação minutos antes de subir no palco

Segundo Manu, a gota d’água de toda a situação foi quando encontrou com Viih Tube no caminho para o palco e foi ignorada pela influenciadora.



“Eu cheguei troquei de roupa, desci e no caminho do palco eu vi a Viih e fui cumprimentar ela e falei: ‘Oi, Viih! Tudo bem?’ e ela disse: ‘Oii!’ e foi embora. Ai eu virei para assessora que estava me guiando até o palco e perguntei: ‘A Viih Tube é assim com todo mundo?’ e ela falou: ‘Não sei’. Eu fiquei sem acreditar naquilo que estava acontecendo e me perguntei: ‘o que eu estou fazendo aqui?’, porque eu fui de coração, minha família ama a criança, a Lua”, contou.



“Depois essa mesma moça que me acompanhou até o palco chegou e falou: ‘Olha, a Viih pediu para te avisar que você só precisa cantar 30 minutos’ e eu falei: ‘como assim? Pois fale para ela que se ela não quiser que eu cante eu posso ir embora’. Eu viajei 4 horas, tive toda uma despesa para estar aqui, nem comer eu comi hoje. Então eu virei para o meu marido e falei: ‘Anderson eu quero ir embora. Eu não estou bem, não estou feliz, eu não estou bem para entregar o meu melhor. Eu não vou ganhar nada cantando aqui’. Ninguém veio falar comigo, eu dei meia volta e fui saindo e veio uma assessora e ficou falando: ‘Você está precisando de alguma coisa?’ e eu disse ‘Não, eu só quero ir embora'”, finalizou.

