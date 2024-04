Belém vai sediar o 4º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação nos dias 18 e 19 de abril

A capital paraense é a anfitriã do 4º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação, o FN 2024. O evento será realizado em Belém nos dias 18 e 19 de abril, com programações no Palácio de Governo e na Ilha do Combu. A iniciativa do evento é do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação, criado para discutir e aprimorar a comunicação pública como instrumento essencial para fortalecer as instituições democráticas do país.

O presidente do Conselho, André Curvello, que é secretário de Comunicação do estado da Bahia, estará em Belém e adianta que espera por discussões proveitosas, principalmente no que diz respeito às redes sociais e regulamentação da internet, além de questões relacionadas à Inteligência Artificial (IA), sua utilização como prestação de serviços no setor público e os cuidados que devem ser tomados.

André Curvello, secretário de Comunicação da Bahia e presidente do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação

Trocar experiências – “Este encontro é um momento de troca de experiências. Eu acho que o Conselho gradativamente vem organizando o setor da comunicação pública. É um processo que demora tempo, mas a gente está avançando. Eu tenho certeza que esse fórum vai fortalecer ainda mais. É um setor que precisa efetivamente se organizar porque tem muito a contribuir com o processo de informar bem à sociedade”, avalia.

Para a secretária de Estado de Comunicação do Pará, Vera Oliveira, a realização do evento em Belém, especialmente no contexto da proximidade da COP 30, reforça o papel vital que o Pará e a Amazônia desempenham no cenário nacional e internacional.

“É uma grande satisfação ter o Pará como o primeiro estado da Amazônia a sediar a 4ª Edição do Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação. Estamos ansiosos para trocar ideias que possam ser transformadas em ações concretas, garantindo que a comunicação pública continue sendo um instrumento de transparência e engajamento social”, disse a anfitriã do evento.

As atividades iniciam no dia 18 com a prestação de contas do Conselho, apresentada pelo presidente André Curvello. Em seguida, Sidney Hori Hawthone, CEO e cofundador da Aeonix Technopreneurs, startup norte-americana voltada para GenAI, faz a apresentação “A inteligência Artificial na prestação dos serviços públicos”.

PROGRAMAÇÃO

Nos dois dias de evento, os participantes vão conhecer cases das secretarias de estados como Rio de Janeiro, Acre, São Paulo e Rio Grande do Sul. A programação inclui ainda um encontro com André Luiz Costa Dias, diretor de relações institucionais e projetos especiais na Rede Globo, no Palácio do Governo. As autoridades também serão recebidas pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e pela vice-governadora, Hana Ghassan.

Uma imersão ambiental e cultural na Ilha do Combu é um dos destaques do fórum. Na oportunidade, a vice-governadora Hana Ghassan, que é coordenadora do comitê estadual da COP 30, falará sobre oportunidades para o Brasil, como bioeconomia, turismo e crédito carbono.

A primeira edição do fórum ocorreu em Salvador, na Bahia, depois Rio de Janeiro, locais onde foram discutidas as formas de combater a desinformação e as fake news. A terceira edição aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde abordaram temas como a regulamentação do investimento em blogs, transparência e boas práticas na publicidade digital e a relação dos governos com o jornalismo multiplataformas.

Imagem: Bruno Cecim / Agência Pará