Marinha do Brasil apreende embarcação em atividade de pesca ilegal no Pará

A Marinha do Brasil realizou ontem, quarta-feira, 20, a apreensão da embarcação North Western, flagrada com indícios de atividade de pesca ilegal nas proximidades da Ilha do Machadinho, região marítima do Marajó, no litoral do Estado do Pará. A ação integrou a Operação Ágata, iniciativa interagências voltada à prevenção e repressão de crimes transfronteiriços e ambientais, com apoio da Polícia Federal e do Ibama.

No momento da abordagem, foram encontrados 10 tripulantes, todos em bom estado de saúde, e aproximadamente uma tonelada de pescado de diversas espécies. Constatou-se que a embarcação não possuía inscrição no Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras (PREPS) e era conduzida por pessoas não habilitadas, em desacordo com a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário e normas ambientais vigentes.

A embarcação irregular está sendo conduzida para a Patromoria da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, localizada na Base Naval de Val de Cães, em Belém (PA), com chegada estimada para 09h dessa quinta-feira (21). Serão adotados os procedimentos cabíveis e a carga apreendida ficará sob responsabilidade do IBAMA.

Fonte e imagens: Ascom/4ºDN