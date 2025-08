Prepare-se para o Festival BBQ Show: evento com mais de 40 estações de churrasco e atrações musicais neste sábado (9)

Belém se prepara para receber, pela primeira vez, o Festival BBQ Show no próximo sábado (9), no Marine Club. O evento, já conhecido em outras regiões, promete ser uma celebração para os amantes de carne, música e boa companhia.

Serão mais de 40 estações de churrasco, com uma variedade de cortes que vão do tradicional ao exótico. O ingresso do festival inclui não apenas a degustação de carnes, mas também picolés e sobremesas. As bebidas serão vendidas separadamente.

Para garantir a animação do público, o evento contará com apresentações musicais de Fruto Sensual, I Love Pagode, Mel Pinheiro e William & César. As famílias que comparecerem terão à disposição um espaço kids com monitores.

Pontos de venda:

• Loja Kings: Pátio Belém e Parque Shopping

• Loja Sonho dos Pés: Boulevard, Metrópole, Castanheira e Castanhal

Os ingressos podem ser adquiridos em até 3x no cartão, via Pix sem taxa ou pelo site bbqshow.com.br.

O Festival BBQ Show Belém chega para proporcionar ao público uma experiência única, saborosa e inesquecível, tornando-se o maior churrasco open food do Norte.

Serviço:



Festival BBQ Show Belém



📅 9 de agosto

📍 Marine Club , Av. Bernardo Sayão, nº 5232, Universitário, Belém – PA, 66075-150

🎟️ Pontos de venda físicos: Loja Kings (Pátio Belém, Parque Shopping) e Loja Sonho dos Pés (Boulevard, Metrópole, Castanheira, Castanhal)

💻 Ingressos online: bbqshow.com.br

📲 Mais informações: @festivalbbqshowbelem ou Assessoria de Imprensa – Ana Vieira 91) 9 8570-8805

