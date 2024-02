Milei compartilha post sobre ato na Paulista: “Lula é pró-Hamas”

Neste domingo (25), o presidente argentino Javier Milei usou as redes sociais para expressar apoio ao ato pró-Jair Bolsonaro realizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele compartilhou posts sobre o evento, um deles com uma frase contra o atual presidente do Brasil, Lula.

Uma das publicações repostadas por Milei dizia que Lula é pró-Hamas.

Lula é pró-Hamas. Bolsonaro é pró-Israel. Fim – dizia a mensagem.

Outras mensagens mostraram imagens da Avenida Paulista, incluindo um vídeo do deputado federal Eduardo Bolsonaro que mostra Jair Bolsonaro ovacionado por apoiadores no dia do protesto. Veja, abaixo, alguns posts divulgados por Milei:

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW