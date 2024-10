Milei demite chanceler após voto a favor de Cuba na ONU

O presidente da Argentina, Javier Milei, decidiu, nesta quarta-feira (30), substituir a ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, após o voto da Argentina a favor de Cuba na Assembleia Geral das Nações Unidas.

– O novo ministro das Relações Exteriores da República Argentina é o sr. Gerardo Werthein – anunciou o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, na rede social X.

Minutos antes do anúncio, o próprio Milei repostou uma mensagem da deputada Sabrina Ajmechet, na qual ela disse estar “orgulhosa de um governo que não apoia nem é cúmplice de ditadores” e declarou “Viva Cuba Livre”.

A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quarta, por mais um ano e por uma maioria esmagadora uma resolução não vinculativa contra as sanções dos Estados Unidos a Cuba, que já duram 62 anos e causaram um duro golpe na economia do país.

Foram 187 votos a favor da resolução, dois contra (EUA e Israel) e uma abstenção (Moldávia).

A Argentina, fiel à sua posição histórica sobre essa questão, votou a favor da resolução.

Essa decisão foi uma surpresa no país devido ao forte alinhamento do governo de Milei com Israel e EUA na política externa e à rejeição enfática do político ultraliberal aos governos de esquerda.

Assim que o voto da Argentina na ONU se tornou conhecido, uma onda de rumores começou na imprensa local sobre a possível saída de Mondino do governo.

O novo ministro das Relações Exteriores é um importante empresário local, próximo a Milei, e desde abril atua como embaixador da Argentina nos EUA.

Veterinário de profissão, Werthein foi presidente do Comitê Olímpico Argentino (COA) entre 2009 e 2021 e também membro do Comitê Olímpico Internacional (COI).

