Bolsonaro diz que errou ao dar medalha para Pablo Marçal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) considerou que errou ao ter dado uma medalha de “imbrochável” ao empresário Pablo Marçal (PRTB), fato que aconteceu durante um encontro entre os dois em junho deste ano. A declaração foi dada pelo ex-chefe do Executivo na última terça-feira (29) em uma entrevista coletiva realizada no Senado.

– Como começou a onda Marçal? Há três meses ele queria falar comigo, eu conversei com ele. Só ele e mais ninguém. Até dei uma medalha para ele, onde eu errei. Ele saiu de lá e duas horas depois estava no jornal O Estado de São Paulo que eu ia apoiá-lo e não o Nunes – disse Bolsonaro.

Aos jornalistas, o ex-presidente também chegou a ser questionado se aceitaria uma filiação de Marçal ao PL, mas respondeu enfaticamente: “Se depender de mim, não”.

Bolsonaro esteve no Senado nesta semana para discutir com os parlamentares do PL qual seria o posicionamento da sigla em relação ao projeto de lei que prevê a anistia das penas aplicadas aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

MARÇAL DIZ QUE DEVOLVERÁ MEDALHA

Ao colunista Paulo Cappelli, do site Metrópoles, Marçal reagiu à fala de Bolsonaro e disse que devolverá o item que recebeu do ex-presidente.

– Fala para ele pegar comigo essa medalha. Eu entrego para ele. Já que ele diz que foi um erro, diz a ele que vou devolver no debate de 2026 [à Presidência]. Vou devolver a medalha que ele me deu e entregar outra para ele – declarou.

